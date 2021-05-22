عباس لـ بلينكن: الاستقرار والأمن يتم عبر إيجاد حل سياسى ينهى الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وأكد عباس على أهمية ما تم التوصل إليه من اتفاق لوقف إطلاق النار، والمضى قدما فى تثبيته.
وشدد على أن "خلق الاستقرار والأمن يتم عبر إيجاد حل سياسى ينهى الاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وذلك من خلال اللجنة الرباعية الدولية على أساس قرارات الشرعية الدولية".
وطالب عباس الإدارة الأمريكية "ببذل جهود لمتابعة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء الشعب الفسطينى فى القدس، وخاصة فى المسجد الأقصى المبارك وحى الشيخ جراح، وما يجرى من اعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الفسطينيين فى الضفة الغربية".
وثمن الرئيس الفلسطينى الجهود التى تبذلها إدارة الرئيس بايدن، لتوفير مساعدات إنسانية وحشد الدعم الدولى اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكى أنه يتطلع للقاء الرئيس محمود عباس، خلال زيارته المرتقبة للمنطقة، إلى جانب عدد من اللقاءات مع الجانب الإسرائيلى، لبحث سبل تثبيت التهدئة وعدم التصعيد سواء فى قطاع غزة أو القدس والضفة الغربية.
وأشار بلينكن إلى أهمية مواصلة عمل الفريقين الفلسطينى والأمريكى لتذليل العقبات التى تعترض تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين، مؤكدا حرص الإدارة الأمريكية على تعزيز علاقات الشراكة الفلسطينية - الأمريكية، بما ينعكس إيجابا على الأمن والاستقرار فى المنطقة.
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