إنفوجراف.. الشروط الجديدة للسفر إلى السعودية

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جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج"، فى الإنفوجراف التالى، شروط السفر الجديدة للسعودية، والتى جاءت كالتالى:
ويشترط للسفر إلى السعودية تقديم: فحص pcr قبل السفر بـ 72 ساعة، والخضوع لحجر مؤسسى لمدة 7 أيام، وإجراء فحصين PCR، الأول عند الوصول، والثانى بعد مرور 6 أيام فى الحجر.
ويستثنى من تلك الشروط: الوفود الرسمية، المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن وزوج المواطنة وأبناء وبنات المواطنة، العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن، المحصنون ومرافقوهم دون سن 18 من المواطنين والمقيمين.
كما يستثنى من تلك الشروط: حاملو تأشيرة دبلوماسية والدبلوماسيون وعوائلهم المقيمون ومن له علاقة بسلاسل الإمدادات الصحية حسب ما تراه الصحة.
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