نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا إسرائيل احتلت فلسطين وما يحدث الآن في القدس في المقال التالي

عمر شويل - جدة لماذا إسرائيل احتلت فلسطين سؤال طرحه نفسه مجددًا بين الأجيال لاسيما مع مايحدث الآن في القدس من صراعات وقصف إسرائيل لـ فلسطين من رمضان حتى الآن، فباتت الأجيال من مختلف الدول العربية خاصة صغار السن يرددون لماذا إسرائيل احتلفت فلسطين باحثين عن تفاصيل حرب 48 وكيفية تأسيس دولة إسرائيل وفي أي وقت بدأ الصراع الفلسطينى الإسرائيلي والرغبة في السيطرة على القدس وإجبار الفلسطينيين على تهجير منازلهم.

لماذا إسرائيل احتلت فلسطين

في محاولة لفهم سبب احتلال إسرائيل لـ فلسطين يتضح أن القضية الفلسطينية بدأت منذ عام 1897 حيث وقعت أزمات وحروب في منطقة الشرق الأوسط، ويرتبط الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بنشوء الصهيونية والرغبة في الهجرة اليهودية إلى فلسطين والاستيطان فيها، مما نتج عنه ارتكاب المجازر في حق الشعب الفلسطيني بهدف بناء دولة إسرائيل.

ومع استمرار الصراع وقدوم العديد من اليهود إلى فلسطين من مختلف الدول الأوروبية والعربية، في فترة العشرينيات والأربعينيات، في عام 1947 وقررت الأمم المتحدة التصويت على قرار لتقسيم فلسطين إلى دولتين منفصلتين، يهودية وعربية، على أن تصبح القدس مدينة دولية.

ووافق الزعماء اليهود على هذه الخطة التي رفضها الجانب العربي، ولم يتم تطبيقها ومازالت الصراعات مستمرة.

تأسيس دولة إسرائيل

بدأ الحديث عن تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948 عندما غادر البريطانيون الذين كانوا يحكمون المنطقة وقتها، فأعلن الزعماء اليهود تأسيس دولة إسرائيل، واعترض الفلسطينيين وبدأت حرب 48 ونزح مئات الآلاف من الفلسطينيين أو أجبروا على ترك منازلهم في ما عرف بـ “النكبة”.

وبعد نهاية القتال بالهدنة، سيطرت إسرائيل على الجانب الشرقي من إسرائيل، وسيطرة الأردن على الضفة الغربية، مازالت تحتل إسرائيل فلسطين حتى الآن وتقول أن القدس بكاملها هي عاصمتها، بينما يقول الفلسطينيون أن القدس الشرقية هي عاصمة دولتهم.

ما يحدث في فلسطين الآن

مع استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومع بداية شهر رمضان منتصف أبريل 2021 وقعت صدامات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين، وهدد الإسرائيليون الفلسطنيين بإخلال منزلهم في القدس الشرقية وسط القصف في مختلف الأحياء.