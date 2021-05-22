نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي القبة الحديدية في إسرائيل وطريقة عملها.. وحقيقة تشغلها من أمريكا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي القبة الحديدية في إسرائيل وطريقة عملها من الموضوعات التى تشغل أذهان الكثيرون حول العالم وخاصة مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والقصف على غزة هذه الأيام فتجدد البحث عن احتلال إسرائيل لفلسطين وكيفية عمل القبة الحديدية الإسرائيلية وحقيقة شراءها من أمريكا وكيف تعمل في مجابهة الصواريخ، فيما يتساءل البعض عن تأسيس دولة إسرائيل متى حدث وتفاصيل تدويل القدس وجعلها منطقة دولية لحل النزاع بين إسرائيل وفلسطين، لذلك نوضح كافة المعلومات الموضحة حول ماهي القبة الحديدية في إسرائيل وتشغيلها خاصة أنها مازالة مستخدمة حتى الآن، و سعر الوحدة: 35,000 – 50,000 لكل قذيفة، و 50 مليون دولار لكل بطارية وفق ما أوضحته شركة رافئيل لأنظمة الدفاع المتقدمة في إسرائيل.

ما هي القبة الحديدية في إسرائيل

في عام 2010 أعلنت شركة رافائيل الإسرائيلية المسئولة عن أنظمة الدفاع المتطورة عن نظام جديد أطلقته باسم القبة الحديدية تمكنت وقتها من اعتراض صواريخ الكاتيوشا قصيرة المدى المطلقة من قبل حزب الله اللبناني، كما تمكن نظام القبة الحديدية من اعتراض 850 من بين ألف صاروخ على غزة، فيما سقط 200 صاروخ آخر داخل القطاع.

وفي عام 2011 انتشر الحديث عن نظام القبة الحديدية الذي تستخدمه إسرائيل لتدمير عشرات الصواريخ في قطاع غزة.

كيف تعمل القبة الحديدية الإسرائيلية

تعمل القبة الحديدية الإسرائيلية من خلال تتبع المقذوفات قصيرة المدى القادمة بواسطة رادار، بجانب تحليل البيانات حول منطقة السقوط المحتملة، وبعد ذلك تقيم هل يتم إطلاق الصواريخ أو اعتراضها، ويشيد الجيش الإسرائيلي بنظام القبة الحديدية في انقاذهم من الصواريخ التى تستهدف تل أبيب فهو نظام مضاد للصواريخ.

حقيقة شراء واشنطن نظام القبة الحديدية

خلال السنوات الماضية، وتحديدًا في عام 2019 أفاد الجيش الأمريكي على شراء واختبار القبة الحديدية الإسرائيلية وذلك من أجل الاحتياطات للجيش الأمريكي، وأجريت العديد من التجارب عليها بسبب تكلفته الباهظة وخاصة في ظل الصراعات التى تشهدها المنطقة.