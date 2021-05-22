حاسبة تمويل عقاري بنك الرياض وشروط شراء عقار

حاسبة تمويل عقاري بنك الرياض تساعد المواطنين في التعرف على التمويل العقاري المناسب، وذلك لأن بنك الرياض يعمل على توفير أكثر من تمويل عقاري من بينها التمويل العقاري المدعوم كما يمكن شراء بيت عن طريق بنك الرياض ولكن في حال توافرت بك شروط التمويل العقاري بنك الرياض لطلب هذا النوع من أنواع التمويل، وسوف نوفر لكم رابط حاسبة تمويل عقاري بنك الرياض وطريقة استخدامها.حاسبة تمويل عقاري بنك الرياض
من خلال التمويل العقاري من بنك الرياض تستطيع الحصول على تمويل لشراء قطعة أرض لبناء مسكن، أو الحصول على شقة سكنية أو مجموع سكني، وهناك حلول تمويلية أيضًا تُمكنك من الحصول على شقق دوبلكس، أو استراحة، ويمكن حساب قيمة التمويل من خلال الطريقة التالية.
- قم بالدخول إلى موقع بنك الرياض الإلكتروني.
- قم بالنقر على تبويب حاسبة التمويل العقاري بنك الرياض.
- قم بإدخال بيانات صافي الراتب والالتزامات الشهرية.
- قم باختيار مدة التمويل.
- قم بإدخال التفاصيل المتعلقة بالعقار، سواء سعره أو نوعه سواء أكان رهن عقاري أو المسكن الأول أو الثاني.
ويعتبر تمويل شراء عقار مكتمل البناء من أهم حلول التمويل التي يوفرها لك بنك الرياض، وذلك لأنه متوافق مع الأحكام الإسلامية، ويمكن الحصول على قيمة التمويل من خلاله قبل أن يتم إيداع رواتب المتقدم، ويمكن الحصول على التمويل بشروط وضوابط تتمثل في:
- التمويل يمكن الحصول عليه للحاصلين على الجنسية السعودية فقط.
- لا بد أن يكون الراتب لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.
- يمكن الحصول عليه لمن يعملون في القطاعات الحكومية والبنوك.
- لا بد أن يتم الموافقة على تحويل قيمة الراتب إلى البنك.
والشروط السابقة، هي نفسها الشروط التي يلزم توافرها للحصول على تمويل الأراضي من بنك، وحين توافرها ستحصل على امتيازات عديدة من بينها:
- تمويل أراضي يصل إلى 3 مليون ريال سعودي.
- إعفاء المواطنين من السداد في حالة الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي.
- يمكن سداد قيمة التمويل مبكرًا، وستحصل أيضًا على فرصة تأمين تعاوني ضد الخطر.
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حاسبة تمويل عقاري بنك الرياض تساعد المواطنين في التعرف على التمويل العقاري المناسب، وذلك لأن بنك الرياض يعمل على توفير أكثر من تمويل عقاري من بينها التمويل العقاري المدعوم كما يمكن شراء بيت عن طريق بنك الرياض ولكن في حال توافرت بك شروط التمويل العقاري بنك الرياض لطلب هذا النوع من أنواع التمويل، وسوف نوفر لكم رابط حاسبة تمويل عقاري بنك الرياض وطريقة استخدامها.حاسبة تمويل عقاري بنك الرياض
من خلال التمويل العقاري من بنك الرياض تستطيع الحصول على تمويل لشراء قطعة أرض لبناء مسكن، أو الحصول على شقة سكنية أو مجموع سكني، وهناك حلول تمويلية أيضًا تُمكنك من الحصول على شقق دوبلكس، أو استراحة، ويمكن حساب قيمة التمويل من خلال الطريقة التالية.
- قم بالدخول إلى موقع بنك الرياض الإلكتروني.
- قم بالنقر على تبويب حاسبة التمويل العقاري بنك الرياض.
- قم بإدخال بيانات صافي الراتب والالتزامات الشهرية.
- قم باختيار مدة التمويل.
- قم بإدخال التفاصيل المتعلقة بالعقار، سواء سعره أو نوعه سواء أكان رهن عقاري أو المسكن الأول أو الثاني.
ويعتبر تمويل شراء عقار مكتمل البناء من أهم حلول التمويل التي يوفرها لك بنك الرياض، وذلك لأنه متوافق مع الأحكام الإسلامية، ويمكن الحصول على قيمة التمويل من خلاله قبل أن يتم إيداع رواتب المتقدم، ويمكن الحصول على التمويل بشروط وضوابط تتمثل في:
- التمويل يمكن الحصول عليه للحاصلين على الجنسية السعودية فقط.
- لا بد أن يكون الراتب لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.
- يمكن الحصول عليه لمن يعملون في القطاعات الحكومية والبنوك.
- لا بد أن يتم الموافقة على تحويل قيمة الراتب إلى البنك.
والشروط السابقة، هي نفسها الشروط التي يلزم توافرها للحصول على تمويل الأراضي من بنك، وحين توافرها ستحصل على امتيازات عديدة من بينها:
- تمويل أراضي يصل إلى 3 مليون ريال سعودي.
- إعفاء المواطنين من السداد في حالة الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي.
- يمكن سداد قيمة التمويل مبكرًا، وستحصل أيضًا على فرصة تأمين تعاوني ضد الخطر.
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