بايدن: حل الدولتين ضروري لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن حل الدولتين هو "الرد الوحيد" الممكن للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن، الجمعة: "نحن ما زلنا بحاجة إلى حل الدولتين. هذا هو الرد الوحيد"، داعيا المجتمع الدولي إلى المساعدة في إعادة إعمار غزة".
وشدد الرئيس الأميركي على أن الولايات المتحدة "ملتزمة بأمن إسرائيل"، وأنه "لا سلام إلا بأن تعترف المنطقة بحق إسرائيل بالوجود".
كما أوضح بايدن أنه "سوف يسعى من أجل إعادة إعمار غزة".
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