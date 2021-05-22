جدة - نرمين السيد - اتهمت إثيوبيا، للمرة الأولى، قوات من إريتريا بقتل 110 مدنيين فى مجزرة فى إقليم تيجراى المضطرب، فيما مثل ذلك هروبا من المسؤولية عن الأحداث التى وقعت فى الإقليم، وتنصل الحكومة الإثيوبية من الجرائم بعد استعانتها بقوات إريترية.





وناقض المدعى العام رواية مسؤولى قوات إنفاذ القانون الذين قالوا فى وقت سابق من الشهر الجارى إنّ "الغالبية العظمى" للقتلى فى مدينة أكسوم من المقاتلين وليس المدنيين، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز". وتمثل عمليات القتل فى أكسوم فى نوفمبر الماضى أحد أكثر الحوادث دموية فى النزاع المستمر منذ ستة أشهر فى الإقليم. وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد فى بداية نوفمبر 2020 إرسال الجيش الاتحادى إلى تيجراى لاعتقال ونزع سلاح قادة جبهة تحرير شعب تيجراى التى تتهم أديس أبابا قواتها بتنفيذ هجمات ضد معسكرات القوات الاتحادية. وفى تقارير سابقة، ألقت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" باللوم على القوات الإريترية التى تقاتل فى تيجراى وقالتا إنّ المدنيين يشكلون معظم القتلى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إثيوبيا تتهرب من المسؤولية وتتهم القوات الإريترية بقتل مدنيين فى تيجراى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.