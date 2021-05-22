نزع النووى الأبرز .. شروط بايدن لـ لقاء زعيم كورويا الشمالية

جدة - نرمين السيد - وأضاف "إذا قدم التزامات معينة، فسألتقى به. إذا كان هناك التزام، فهذا يتعلق بترسانته النووية وأن هذا هو مجرد وسيلة لوقف تصعيد ما يفعلونه".

وأشار بايدن إلى أنه يجب أن تكون هناك "التزامات بخفض التصعيد قبل أى اجتماعات".

ووفقا له، ستكون هناك حاجة إلى مفاوضات أولية على مستوى أدنى، مضيفا أنه سيضمن "أن يلتقى فريقى مع نظرائهم وأعلمهم بما هى نوايانا".

وشدد بايدن على أنه لن يمنح كيم "اعترافا دوليا"، مشيرا إلى أن هذا هو كل ما يريده زعيم كوريا الشمالية من المفاوضات، حسب تعبيره.