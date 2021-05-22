أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن النصاب الأسبوعي للحصص للمعلم الممارس والمتقدم والخبير والذي سوف يتم تطبيقه العام الدراسي الجديد 1443، وذلك وفق ما جاء بالدليل التنظيمي للمدارس والذي سوف يتم العمل به بجميع مدارس التعليم العام، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومدارس الطفولة المبكرة، ومدارس برامج التربية الخاصة المطبقة في مدارس التعليم العام ومدارس التعليم المستمر.

التعليم تعلن نصاب الحصص الأسبوعية للمعلمين والمعلمات للعام المقبل

أشارت وزارة التعليم بأن الدليل التنظيمي للمدارس قد حدد نصاب الحصص الأسبوعية التي يحصل عليها المعلمين والمعلمات والتي تتوقف على مسمياتهم الوظيفة حيث جاء في الدليل التنظيمي عدد الحصص الأسبوعية للمعلمين والمعلمات كما يلي:-

المسمى الوظيفي عدد الحصص الأسبوعية المعلم الممارس 24 حصة المعلم المتقدم 22 حصة المعلم الخبير 18 حصة

وأوضحت وزارة التعليم بأنه في حالة عدم وجود مدير أو وكلاء للمدرسة، فيتم تكليف أحد المعلمين بإدارة المدرسة وفى ضوء ذلك يتم خفض نصابه من الحصص (مادة واحدة ) من تخصصه.

وأضافت بأنه في حال استحقاق المدرسة لوكيل واحد، فإنه يتولى جميع المسؤوليات الموكلة لوكلاء المدرسة وشئون الطلاب والشئون المدرسية، ويتولى مدير المدرسة جميع مهمات وكيل المدرسة للشئون التعليمية، على أن يتم تكليفه بنصاب مخفض في حالة قيام بمهمات الموجه الطلابي في المدارس التي يقل عدد الطلاب بها عن 100 طالب.

كما يتولى وكيل المدرسة مهمات التخطيط للنشاط الطلابي في حالة عدم وجود رائد نشاط في المدرسة، وفي حالة المدارس التي لا يستلزم وجود وكلاء بها، فإن مسئوليات وكيل المدرسة تقع على عاتق مدير المدرسة لإدارة هذه المهمات.

من جهة أخري فقد شددت وزارة التعليم على منسوبيها من المعلمين والمعلمات والأطقم الإدارية والمساعدة ضرورة الحصول على التطعيم الخاص بلقاح كورونا المستجد، حيث أنه تقرر أن تكون الدراسة حضورياً للمعلمين والمعلمات اعتباراً من العام الدراسي الجديد 1443، غير أن وزارة التعليم لم تحدد هل سيتم الحضور الفعلي لجميع الطلبة والطالبات للمدارس كل أيام الأسبوع أم سيكون ذلك بالتبادل بين الطلاب، كذلك لم تبين المراحل الدراسية التي سوف تعود للدراسة حضورياً هل سيكون جميع الطلاب أم المرحلة الابتدائية أم المرحلتين المتوسطة والثانوية.