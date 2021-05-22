تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم.. 4 قنوات مجانية عبر الأقمار

نتعرف سوياً على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم ، حيث يستعد المارد الأحمر لمواجهة قوية من العيار الثقيل عندما يرحل لمواجهة صنداونز الجنوب إفريقي على ملعبة ووسط جماهيره لحساب مباراة العودة بدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية 2021 ، ونعلم جيداً أن الكثير من عشاق الساحرة المستديرة والأهلي المصري ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت الريتاضية الحصرية يريدون معرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم على النايل سات عرب سات انتلسات استرا سات والأقمار الأخرى، فقد كشفت عدد من القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة الأهلي وصنداونز اليوم مجانا عن نفسها والتي سنتعرف عليها خلال السطور القادمة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم نايل سات والأقمار الأخرى ، هو محض اهتمام عشاق الساحرة المستديرة ومحبي النادي الأهلي ممن سيتابعون لقاء اليوم الست الموافق 22-5-2021 في لقاء العودة بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 ، وكان الأهلي حقق الفوزو في لقاء الذهاب بنتيجة هدفين نظيفين على ملعب السلام بالقاهرة، ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز في لقاء العودة الذي سيكون قوي وصعب جداً في حين سيعتمد صنداونز الجنوب إفريقي على عامل الأرض والجمهور ومتوقع أن يُحقق ريمونتادا أمام الأهلي.

وستكون ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز على نايل سات قناة أون تايم سبورتس عبر التردد الأرضي كما تذيع ماتش الأهلي وصنداونز اليوم مجانا قناة RTS2 السنغالية، على تردد: 11900 / الاستقطاب: أفقي / معدل الترميز 27500، وسنتعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجانا.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز نايل سات

تلك هي تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز اليوم مجانا ، يُمكنكم ضبط ترددها الآن والاستمتاع بمتابعة ماتش الأهلي وصنداونز اليوم في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021.

تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي.

تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي.

تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي.

كما يُمكنكم متابعة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم لحظة بلحظة من خلال ضبط تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم مجانا ، تردد قناة بتسوانا على انتلسات 68 شرق – التردد: 12657 – الاستقطاب: أفقي – معدل الترميز: 4883، هذا وسوف نتابع معكم وقت انطلاق اللقاء الكبير ملخص نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز الشوط الأول والثاني اليوم في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021.