نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، تعتبر هذه النتائج الآن محل بحث كبير بين الطلاب ويبحثون عنها، ويتم إعلان النتائج بشكل إلكتروني عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، وفي هذا المقال سنتابع معكم كيفية الإستعلام عن النتائج إلكترونياً، ومتى تحديدا سوف يتم إعتماد النتيجة الخاصة بالشهادتين الإبتدائية والإعدادية من قبل شيخ الأزهر.

موقع نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2021

والآن يمكن للطلاب في مختلف المراحل الدراسية بالتعليم والمعاهد الأزهرية أن يقوموا بالإستعلام بشكل إلكتروني عن نتائج الإبتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2021 ، حيث قام موقع بوابة الأزهر الإلكترونية بتفعيل خدمة الإستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني من خلال الإنترنت، فيمكن للطالب الآن ان يعرف نتيحته بالتفصيل من خلال الموقع، بدون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة أو مقرات المعهد، وذلك من الأمور التي تسهل الكثير من الجهد على الطلاب وأولياء أمورهم، وكذلك هو أمر مناسب جدا بالنسبة لما نعانيه في الزقت الحالي على مستوى العالم من انتشار فيروس كورونا Covid-19 .

الاستعلام عن النتائج الأزهرية 2021

وفي هذه الفقرة سنوضح لكم كيفية الإستعلام عن النتائج الأزهرية بشكل إلكتروني عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية الرسمي على الإنترنت، وذلك من أجل استخراج البيان التفصيلي ااذي يحتوي على جميع الدرجات التي تخص الطالب والمواد التي أدى الإمتحان بها، وللإستعلام يرجى اتباع الخطوات التالية :

أولا فتح موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من خلا الرابط التالي هنا.

من قائمة موقع البوابة الرئيسية يجب النقر على الاختيار الخاص بـ الاستعلام عن النتيجة.

إدخال البيانات المطلوبة من اسم المعهد والإدارة والمحافظة.

بعد ذلك لإظهار النتائج يجب كتابة بيانات الطالب الذي يرد أن يتعرف على النتيجة الخاصة به، كاسم الطالب رباعي ورقمه القومي، وتاريخ الميلاد، ورقم الجلوس.

أخيرا إختيار الفصل الدراسي ثم النقر على استعلام.

نسب النجاح في امتحانات الأزهرية 2021

وأما بالنسبة لنسب النجاح في هذا الفصل الدراسي الثاني، فهي نسب جيدة جدا سواء للإبتدائية أو للإعدادية، فقد بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية نحو 96٪ ، أما الإبتدائية فكانت النسبة 92٪.