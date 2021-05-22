مصر تستقبل دفعة جديدة من مصابي غزة

استقبلت مصر، الجمعة، 7 جرحى فلسطينيين من ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

وذكرت مصادر مصرية أن الجرحى وصلوا إلى معبر رفح البري قادمين من قطاع غزة، حيث نقلتهم سيارات الإسعاف المصرية إلى مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الفلسطينيين الذين وصلوا مصر للعلاج 19 مصابا، من بينهم حالات حرجة وخطيرة، ويتلقون العلاج بمستشفيات العريش والقاهرة.

وتواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح البري لاستقبال الفلسطينيين من غزة، بعد وقف إطلاق النار بين القطاع وإسرائيل الذي بدأ في الساعات الأولى من صباح الجمعة.