تسجيل الصف الأول الأساسي في الأردن 2021 للطلاب الجدد

نعرض لكم رابط تسجيل الصف الأول الأساسي في الأردن 2021 بعد أن شهدت محركات البحث الكثير من التساؤلات عن طريقة التقديم للطلاب الجدد من خلال أولياء الأمور الذين يرغبون في التقديم للأبناء من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم الإعلان عنه من جانب وزارة التربية الأردنية، حيث تم الإعلان عن بدء تلقي الطلبات للالتحاق بالعام الدراسي الجديد إلكترونياً توافقاً مع النصائح الوقائية من فيروس كورونا أثناء فترة هذه الدراسة، وهذا ما سوف نعرضه لكم خلال تلك الأسطر القادمة.

تسجيل الصف الأول الأساسي في الأردن

اهتمت الوزارة الخاصة بالتربية والتعليم في الأردن بإصدار الرابط الخاص بتسجيل الصف الأول الأساسي لكي تسهل على جميع أولياء الأمور في كيفية تقديم أولادهم في ظل حمايتهم من جائحة كورونا، ويوجد هناك بعض الخطوات اللازمة لتسجيل الدخول في هذا الرابط نستعرضها لكم فيما يلي:

الدخول على موقع وزارة التربية الأردنية

الدخول على خدمة تسجيل الصف الأول الأساسي.

تسجيل الدخول من خلال الرقم الوطني وكلمة المرور.

ثم يقوم الطالب بكتابة جميع البيانات من الرقم القومي ورقم الجوال وباقي البيانات في الأماكن المخصصة لها.

ثم يقوم بالضغط على زر التسجيل حتى يتم التسجيل بنجاح.

قرارات وزارة التربية الأردنية

وأشارت الوزارة إلى ضرورة أن يتخذ المواطنين جميع الإجراءات الوقائية التي تقيهم من فيروس كورونا، مثل ارتداء الكمامة قبل الخروج من المنزل مع عدم تبادل السلام والقبلات من جميع الأشخاص، بالإضافة إلى الالتزام بالبعد عن الآخر وعلى وجه الخصوص داخل الأماكن المغلقة، حيث أن تلك الأماكن تساعد كثيراً في انتشار الفيروس، ومن الجدير بالذكر ضرورة غسل اليدين بشكل جيد وتعقيمها باستمرار، وذلك للحفاظ على الصحة العامة داخل المملكة الأردنية وعدم تعرض المواطنين إلى الخطر.