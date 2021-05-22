طريقة التقديم على مبادرة البيت المجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1442

بيت مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي، تجتهد المملكة العربية السعودية على توفير حياة معيشية كريمة لأبنائها المواطنين والمواطنات من مستحقي الضمان الاجتماعي، حيث أطلقت وزارة الإسكان التنموي منذ أيام مبادرة البيت المجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي للتسهيل عليهم على تملك البيوت والحصول على مسكن خاص ذا امتيازات عالية تتوفر فيه جميع الخدمات المعيشية، وجاءت هذه المبادرة الكريمة لتحقيق الأمن والاستقرار لأصحاب الدخل المحدود شرط توفر شروط القبول لتقديم على مبادرة البيت المجاني، نستعرض لكم شروط التقديم وطريقة التقديم على دعم البيت المجاني إلكترونيا.

بيت مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي

مبادرة البيت المجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي مبادرة جديدة تابعة قدمتها وزارة الإسكان السعودية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث اصبح بإمكان المستفيد أو المستفيدة من راتب الضمان الاجتماعي التقديم عبر وزارة الإسكان للحصول على بيت مجاني حيث قامت الوزارة على توفير مخططات سكنية جديدة في معظم مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك عبر الدخول على صفحة الأراضي المجانية واختيار المخطط المناسب له، وتتحمل وزارة الإسكان الدعم المالي للأرض، كما وفرت الوزارة للمستفيد إمكانية الحصول على تمويل ذاتي مدعوم من الوزارة، وتبذل حكومة المملكة الرشيدة الجهود لمساعدة الأسر الأشد حاجة في المجتمع الذين يمتلكون طلبا مكتملا في بوابة الدعم السكني إسكان.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. أن يكون عمر المتقدم 25 عام وما فوق. أن يكون المتقدم أحد أبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي. من أصحاب ذوي الدخل المحدود ولا يمتلك مصدر دخل ثابت. لا يكون قد حصل على دعم مسبق من الإسكان. أن لا يكون مسجل باسمه منزل أو مسكن ما. على المطلقات التقديم في الحصول على مسكن مجاني بعد مرور عامين على طلاقها ولا يشترط وجود أطفال. يُشترط على الأرامل أن تكون من مستفيدي الضمان الاجتماعي، سواء كان لديها أطفال أو لا.

شروط التقديم على بيت مجاني لمستفيدي الضمان

الدخول على موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية لتقديم الطلب. إدخال البيانات المطلوبة ( اسم ورقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال والعنوان، وتاريخ الميلاد). بعد التأكد تمام من البيانات المكتوبة النقر على إرسال الطلب عند المراجعة والموافقة على الطلب يتم إرسال رسالة الى رقم الجوال الخاص بالمتقدم تفيد بأن÷ تم القبول والموافقة.

طريقة التقديم على مبادرة بيت مجاني