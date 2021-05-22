التسجيل في إعانة البحث عن عمل في السعودية عبر موقع حافز طاقات

نعرض لكم خطوات التسجيل في إعانة البحث عن عمل في السعودية والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين، وذلك بعد أن تم الإعلان تلك المبادرة التي تقدمها السلطات السعودية لتعين الأفراد العاملين عن العمل حيث تسعى إلى مساندتهم ودعمهم ماديًا، وهذا الدعم يقدم لمدة عامين متتاليين لكافة الأفراد الذين قاموا بالتسجيل للحصول على هذا الدعم والذين تنطبق وتتوفر فيهم كافة الشروط الخاصة بالحصول على إعانة العمل، وتبلغ الإعانة المالية حوالى ٢٠٠٠ ريال سعودي، وجاءت قرارا الوزارة الجديد أن الإعانة سوف تستمر لمدة لا تقل عن ١٥ شهرًا، وسوف تتغير قيمة الدفعة المحددة تدريجيًا، وتبدأ أول شهر مبلغ ٢٠٠ ريال، بالتدريج سوف يصل المبلغ إلى ٧٥٠ ريال فقط.

الآن يمكن لكافة الفرد الباحثين عن عمل داخل المملكة العربية السعودية التسجيل في الإعانة التي تقدمها المملكة للحصول على الدعم المالي المقدم للأفراد العاطلين عن العمل، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع طاقات الإلكتروني

إدخال رقم هويتك الوطنية.

أدخل اسمك رباعيًا.

أدخل كافة البيانات الموجودة في استمارة التقدم.

تأكد من صحة البيانات التي تدخلها.

عليك بعد ذلك الضغط على أيقونة الموافقة على كافة الشروط.

ومنها سيتم البحث عن حالتك من قبل المختصين، وسيتم الرد عليك بالرفض أو القبول.

وضع مجلس الوزراء عدة ضوابط وشروط للحصول على إعانة العمل المقدمة من قبل الحكومة السعودية، وتلك الشروط هي كالتالي: