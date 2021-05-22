تويتر تعيد سياسة توثيق جديدة لحسابات مستخدمي التطبيق .. من هي الفئات المؤهلة؟

توتير تطلق سياسة توثيق جديدة، تم تدشين أعلان من شركة تويتر اليوم عن إطلاقها لنظام جديد لتوثيق الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه 186مليون مستخدم نشط يوميا، وقد يسعي الكثيرين من الأشخاص في الحصول على الشارة الزرقاء بجانب أسماء حساباتهم في تويتر.

وهذه الشارة الزرقاء تعنى أن هذا الحساب موثوق به ويعطي ذلك قدراً من المصداقية لصاحب الحساب ويتمكن من زيادة عدد متابعيه، وتفيد تلك العلامة الباحثين عن مصادر ومعلومات واخبار صادقة ودقيقة، كما تسهل هذه العلامة علي التواصل الاجتماعي مع صاحب الحساب والمستخدم؛ لأنها تعطى انطباع للمستخدم بالأمان في التعامل مع المعلومات.

الشارة الزرقاء في تويتر

تعطى هذه الشارة الزرقاء تلقائياً الي أصحاب الجهات الحكومية، والشخصيات العامة، والجهات الرسمية وتسهل علامة التوثيق الجديدة التواصل مع صاحب الحساب بكل مصداقية وشفافية.

معايير سياسة التوثيق الجديدة

بالفعل بدئت سياسة التوثيق الجديدة في التطبيق، حيث قررت سحب إشارة التوثيق تلقائيًا من الحسابات التي لا تفي بالمعاير المحدثة للتوثيق الجديد، مثل الحسابات الزائفة والغير مكتملة والحسابات الغير نشطة.

الشركات والعلامات التجارية والمنظمات

وسائل الترفيه

الحسابات الحكومية

الحسابات الرياضية، الألعاب

النشطاء والمنظمون وغيرهم من الشخصيات العامة المؤثرة

الصحفيون والمؤسسات الإخبارية

ما هي الفئات المؤهلة للتوثيق وشروط التوثيق؟

وعلاوة علي ذلك قال تويتر في الأيام القادمة سوف يتم إدراج المزيد من الفئات هذا العام مثل الأكاديميين والعلماء والقيادة الدينية

شروط التوثيق في تويتر

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الشارة حسابه نشطاً خلال ٦ أشهر سابقة لطلب التوثيق أن يكون للمتقدم سجل يلتزم به بقوانين معاير Twitter الشرط الأخير أن يكون حساب المتقدم “كاملاً” من اسم مستخدم وعنوان بريد-إلكتروني مؤكد وصورة ورقم هاتف.

وعلاوة علي البرنامج الجديد سوف تقوم تويتر بتقديم إرشادات إلي أصحاب الحسابات الموثوقة باتباع القوانين العامة للمنصة، وحددت أنه سوف يكون هناك عقاب علي من ينتهك قوانين Twitter بشكل عام وسحب الاشارة الزرقاء من الحساب

كيف يمكن التقدم بطلب توثيق الحساب؟

قد اشار منصة تويتر إلي أن برنامج التوثيق الجديد يعتبر من مرحلة التخطيط في توفير الشفافية والمصداقية التي تساعد الاشخاص التأكد مع من يتعاملون، وتوجد عدة خطوات لتوثيق الحساب هي: