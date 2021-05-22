إصابات كورونا فى البرازيل تقترب من 16 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة تسجيل 76.855 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و2215 وفاة أخرى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة تسجيل 76.855 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و2215 وفاة أخرى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأوضحت بيانات الوزارة أن البرازيل اقتربت من 16 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ عدد الوفيات الرسمى 446.309.

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