Noor وخطوات التسجيل في نظام نور لطلاب رياض أطفال لعام 1443، يلعب نظام نور الدور الرئيسي والأساسي داخل المنظومة التعليمية السعودية الجديدة، ويرجع ذلك لتعدد مهامه فهو الموقع الرسمي لإعلان النتائج وأيضاً الوحيد الذي من خلاله يستطع أولياء أمور طلبة وطالبات رياض أطفال تقديم وتسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية وكذلك الأهلية، وما يمكن قوله هو أن منصة نظام نور التعليمية تَعكس الخطة الاستراتيجية والرؤية المستقبلية التي تخطو إليها المملكة وتهدف إلى تحقيقها في عام 2030، وهذه الرؤية التي تهدف إلى سطو عالم الرقمنة والتكنولوجيا في جميع مجالات الحياة داخل المملكة.

كيفية التسجيل في نظام نور 1443 برقم الهوية

لقد فتح بابا التسجيل للمرحلة السابعة يوم الأحد الماضي الموافق السادس عشر من شهر مايو الجاري والرابع من شهر شوال الحالي لعام 1442 ، وعلي حسب الجدول الزمني المرسوم والمُحدد سوف يتم استقبال طلبات المرحلة الثامنة في يوم العاشر من شهر أغسطس المقبل والذي يوافق السابع من شهر محرم لعام 1443 على أن يكون التقديم إلكترونياً عبر نظام نور الإلكتروني.

رابط نور الإلكتروني للتسجيل Noor.moe.gov.sa

كما ذكرنا سابقاً أن رابط نظام نور الإلكتروني هو الرابط الرسمي والمتاح أمام جميع الطلبة والطالبات للتسجيل، وهنا نجد أن عملية البحث عن كيفية التسجيل متزايدة لذا سوف نرصد خطوات التسجيل في النقاط التالية:

الولوج على البوابة الرسمية لنظام نور الإلكتروني

ثم تعبئة الحقول الخاصة ببيانات ولي الأمر في حاله أن يكون لولي الأمر حساب على نظام نور التعليمي

ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول

ومنها النقر على خانة تسجيل أبناء

ومنها النقر على تسجيل طالب جديد

ثم تعبئة حقول رقم الهوية ورخصة إقامة الطالب/ة وصلة القرابة ثم رقم الهوية أو رخصة إقامة ولي الأمر ثم تحديد جنسية الطالب/ة، ثم تعبئة تاريخ الميلاد بالهجري والميلادي ثم تحديد نوع عمل ولي الأمر ومنها النقر على التالي ليتم تحديد الصف وذلك بناءاً على تاريخ ميلاد الطالب/ة ومنها تعبئة حقول ما يخص بعنوان السكن ورقم الجوال ومنها النقر على أيقونة التالي ليأتي تعبئة معلومات المدرسة التي يرغب الطالب الإلتحاق بها مثل اسم المدرسة وإدارة التعليم ومكتب التعليم التابعة لهم وغيرها ثم النقر على صحة بيانات جميع الحقول المُعباة ومنها النقر على تسجيل.

وفي إبريل الماضي أعلنت وزارة التعليم السعودي عن أعمار قبول أطفال رياض أطفال للمدارس الأهلية والعالمية ولقد حددت أعمارهم وقسمتهم على ثلاث مستويات وهي الأتي:

المستوى الأول بدايةً من تاريخ 13 من شهر أكتوبر لعام 2017 إلى 2 أكتوبر 2018

المستوي الثاني بدايةً من 21 يناير 2017 إلى 12 أكتوبر 2017

المستوى الثالث بدايةً من 5 نوفمبر 2015 حتى 20 يناير 2017.

على أن يتم قبول جميع الطلبة والطالبات إلى أن يتم إكتمال جميع الأماكن الشاغرة وهنا سوف يتم غلق باب التسجيل لعام 1443.