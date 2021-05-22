وزير الصحة البرازيلى : نحاول منع انتشار السلالة الهندية من كورونا

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا بعد نقل أحد أفراد طاقم سفينة شحن راسية فى ميناء ساو لويس بعد رحلة من جنوب إفريقيا إلى مستشفى فى المدينة مصابا بالسلالة الهندية وفقا لمسؤولى الصحة فى ولاية مارانهاو.

وقال وزير الصحة مارسيلو كيروغا للصحفيين "تم اكتشاف هذه الحالة على الفور واتخذت جميع الإجراءات الصحية ونأمل فى ألا يكون هناك انتشار لهذه الطفرة الهندية هنا فى البرازيل. تم عزل المرضى ومخالطيهم".

يذكر أن كورونا أودى بحياة نحو 450 ألف برازيلى منذ بدء الوباء، وهو ما يقارب من نصف عدد الوفيات جراء الجائحة فى أمريكا اللاتينية بأكملها.

وخضع الرئيس جايير بولسونارو لتدقيق شديد من قبل تحقيق فى مجلس الشيوخ بشأن تعامل حكومته مع الوباء، بما فى ذلك التأخير فى شراء اللقاحات، مما أدى إلى برنامج تطعيم وطنى متعثر.

وتعرضت منظمة الصحة البرازيلية لضغوط الجمعة من ولاية باهيا للموافقة على لقاح "سبوتنيك V" الروسى خلال أسبوع، وهى خطوة قالت ولايات برازيلية إنها ضرورية لمعالجة أزمة كورونا.

وفى السياق ذاته قال حكام العديد من الولايات الشمالية الشرقية فى بيان صحفى يوم الجمعة إنهم "واثقون من أن منظمة الصحة البرازيلية ستأذن بالاستيراد الطارئ للقاحات، وتراجع قرارها السابق برفض استخدام "سبوتنيك V" بدعوى نقص المعلومات التى تضمن سلامته وجودته وفعاليته.