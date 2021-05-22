تردد القنوات الرياضية السعودية 2021 على عرب سات ونايل سات، هناك العديد من عشاق الرياضة السعودية في كافة أنحاء العالم، الذين يرغبون في متابعة كل ما هو جديد في الدوري السعودي الممتاز وكأس خادم الحرمين الشريفين، وغيرها من أشكال الرياضة الأخرى والبطولات التي تذاع على القنوات الرياضية السعودية مجاناً التي تمتلك حقوق البث للعديد من البطولات العالمية مثل: كأس السوبر الإيطالي والإسباني، بالإضافة إلى سباق الخيل، لذا نقدم لكم قائمة ترددات القنوات الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد القنوات الرياضية السعودية 2021

تسعى قنوات الرياضة السعودية على توفير مشاهدة مميزة لجميع المشاهدين عن طريق الاستوديو التحليلي للمباريات أو البث المباشر لها، وتقدم ذلك بجودة عالية لمنع انقطاع البث اثناء المشاهدة، لذا تعمل باستمرار على تحديث تردد القنوات الخاصة بها من حين لآخر، ونقدم لكم الترددات حتى تتمكنوا من مشاهدة ممتعة.

1228412149 على النايل سات، استقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500.

1214912015 على العرب سات، استقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500.

1241811746 على ياه سات، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500.

القنوات الرياضية السعودية 2021

القنوات الرياضية السعودية هي مجموعة من القنوات الرياضية التي تحفز الشباب السعودي على المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية والترفيهية، وقد بدأت القنوات أولى بث لها عام 2002 متخذة اسم القنوات الرياضية السعودية، حيث قامت بنقل العديد من المباريات والبطولات السعودية بدعم الهيئة السعودية الرياضية، وفي عام 2018 تغير اسم القناة ليصبح KSA Sport

و امتلكت القناة حقوق البث لمباريات كأس السوبر وكأس خادم الحرمين الشريفين، بطولات الفئات السنية السعودية لكرة القدم، كأس العرب للأندية الأبطال، كأس السوبر الإيطالي، وغيرها من البطولات الأخرى التي امتلكت حقوق البث لها في الآونة الأخيرة.