- 1/2
- 2/2
يهدف برنامج توحيد الالتزامات من بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية إلي دعم عملاء بنك الرياض في مواجهة الأعباء المالية والالتزامات الخاصة بهم لدي الجهات البنكية والمصرفية الأخري ، عن طريق توحيد عدد من الأقساط المستحقة عليه تحت قسط واحد يتم سداده عن طريق بنك الرياض ودعمهم بمقابل مادي إضافي فوق قيمة الأقساط لأعانتهم علي متطلباتهم المالية ، ويأتي هذا العرض ضمن مجموعة عروض ترويجية يطرحها البنك لعملاؤه ضمن حملة دعم للاقتصاد السعودي والمواطنين ، ويتيح البنك لعملاؤه العديد من الخدمات الأخري مثل عرض مضاعفة الاسترداد النقدي علي مشتريات العملاء.مزايا وشروط برنامج توحيد الالتزامات من بنك الرياض
يقدم بنك الرياض العديد من المزايا علي منتج التمويل الشخصي للمتقاعدين ، وكذلك علي برنامج توحيد الالتزامات كالآتي :
- تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- سرعة في تنفيذ الإداريات.
- استشارات مصرفية مجانية لمستقبل مالي أفضل للعملاء.
الاشتراطات الخاصة وفق موقع بنك الرياض
- تحويل الراتب علي بنك الرياض.
- سداد حتي ثلاث التزامات لدي جهات أخري.
- دفعات سداد حتي ستون شهراً.
- الحد الأدنى للراتب حسب قطاع العمل.
- قيمة التمويل حتي 3 مليون ريال.
- قيمة مالية بـ 5 ألاف ريال صافي بعد السداد.
- المنتج متاح للمواطنين فقط.
عن طريق صفحة البنك علي الإنترنت يقوم العميل بمليء النموذج وتقديمه بالبيانات التالية :
- نقوم بوضع رقم الهوية الوطنية للعميل.
- نقوم باختيار الجنسية .
- نقوم بكتابة الاسم الأول للعميل.
- نقوم بكتابة اسم عائلة مقدم الطلب.
- نقوم باختيار تقويم المعاملات ( هجري / ميلادي ).
- نقوم بكتابة تاريخ ميلاد مقدم الطلب.
- نقوم بوضع رقم الجوال الخاص بالعميل.
- نقوم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بالعميل.
- نقوم بتحديد قيمة الراتب الشهري للعميل.
- نقوم بتحديد قيمة الالتزامات الشهرية بالريال.
- نقوم بتحديد نوع راتب العميل ( محول أو غير محول ).
- نقوم بتحديد المدينة التابع لها.
- نقوم بتحديد المنطقة التابع لها.
- نقوم بتحديد قطاع عمل مقدم الطلب.
- نقوم بتحديد مدة التمويل المرغوبة بالشهور.
- نقوم بإدخال رمز التأكيد والإرسال.
ويمكن للعملاء الاستفادة من عروض الشراء بقيمة من 5 إلي 200 ألف ريال بتخفيضات حصرية وتقسيط من بنك الرياض.
الوسوم
يهدف برنامج توحيد الالتزامات من بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية إلي دعم عملاء بنك الرياض في مواجهة الأعباء المالية والالتزامات الخاصة بهم لدي الجهات البنكية والمصرفية الأخري ، عن طريق توحيد عدد من الأقساط المستحقة عليه تحت قسط واحد يتم سداده عن طريق بنك الرياض ودعمهم بمقابل مادي إضافي فوق قيمة الأقساط لأعانتهم علي متطلباتهم المالية ، ويأتي هذا العرض ضمن مجموعة عروض ترويجية يطرحها البنك لعملاؤه ضمن حملة دعم للاقتصاد السعودي والمواطنين ، ويتيح البنك لعملاؤه العديد من الخدمات الأخري مثل عرض مضاعفة الاسترداد النقدي علي مشتريات العملاء.مزايا وشروط برنامج توحيد الالتزامات من بنك الرياض
يقدم بنك الرياض العديد من المزايا علي منتج التمويل الشخصي للمتقاعدين ، وكذلك علي برنامج توحيد الالتزامات كالآتي :
- تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- سرعة في تنفيذ الإداريات.
- استشارات مصرفية مجانية لمستقبل مالي أفضل للعملاء.
الاشتراطات الخاصة وفق موقع بنك الرياض
- تحويل الراتب علي بنك الرياض.
- سداد حتي ثلاث التزامات لدي جهات أخري.
- دفعات سداد حتي ستون شهراً.
- الحد الأدنى للراتب حسب قطاع العمل.
- قيمة التمويل حتي 3 مليون ريال.
- قيمة مالية بـ 5 ألاف ريال صافي بعد السداد.
- المنتج متاح للمواطنين فقط.
عن طريق صفحة البنك علي الإنترنت يقوم العميل بمليء النموذج وتقديمه بالبيانات التالية :
- نقوم بوضع رقم الهوية الوطنية للعميل.
- نقوم باختيار الجنسية .
- نقوم بكتابة الاسم الأول للعميل.
- نقوم بكتابة اسم عائلة مقدم الطلب.
- نقوم باختيار تقويم المعاملات ( هجري / ميلادي ).
- نقوم بكتابة تاريخ ميلاد مقدم الطلب.
- نقوم بوضع رقم الجوال الخاص بالعميل.
- نقوم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بالعميل.
- نقوم بتحديد قيمة الراتب الشهري للعميل.
- نقوم بتحديد قيمة الالتزامات الشهرية بالريال.
- نقوم بتحديد نوع راتب العميل ( محول أو غير محول ).
- نقوم بتحديد المدينة التابع لها.
- نقوم بتحديد المنطقة التابع لها.
- نقوم بتحديد قطاع عمل مقدم الطلب.
- نقوم بتحديد مدة التمويل المرغوبة بالشهور.
- نقوم بإدخال رمز التأكيد والإرسال.
ويمكن للعملاء الاستفادة من عروض الشراء بقيمة من 5 إلي 200 ألف ريال بتخفيضات حصرية وتقسيط من بنك الرياض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برنامج توحيد الالتزامات من بنك الرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.