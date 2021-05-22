يهدف برنامج توحيد الالتزامات من بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية إلي دعم عملاء بنك الرياض في مواجهة الأعباء المالية والالتزامات الخاصة بهم لدي الجهات البنكية والمصرفية الأخري ، عن طريق توحيد عدد من الأقساط المستحقة عليه تحت قسط واحد يتم سداده عن طريق بنك الرياض ودعمهم بمقابل مادي إضافي فوق قيمة الأقساط لأعانتهم علي متطلباتهم المالية ، ويأتي هذا العرض ضمن مجموعة عروض ترويجية يطرحها البنك لعملاؤه ضمن حملة دعم للاقتصاد السعودي والمواطنين ، ويتيح البنك لعملاؤه العديد من الخدمات الأخري مثل عرض مضاعفة الاسترداد النقدي علي مشتريات العملاء.

مزايا وشروط برنامج توحيد الالتزامات من بنك الرياض

يقدم بنك الرياض العديد من المزايا علي منتج التمويل الشخصي للمتقاعدين ، وكذلك علي برنامج توحيد الالتزامات كالآتي :

تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

سرعة في تنفيذ الإداريات.

استشارات مصرفية مجانية لمستقبل مالي أفضل للعملاء.

الاشتراطات الخاصة وفق موقع بنك الرياض



تحويل الراتب علي بنك الرياض.

سداد حتي ثلاث التزامات لدي جهات أخري.

دفعات سداد حتي ستون شهراً.

الحد الأدنى للراتب حسب قطاع العمل.

قيمة التمويل حتي 3 مليون ريال.

قيمة مالية بـ 5 ألاف ريال صافي بعد السداد.

المنتج متاح للمواطنين فقط.

كيفية تقديم طلب توحيد الالتزامات

عن طريق صفحة البنك علي الإنترنت يقوم العميل بمليء النموذج وتقديمه بالبيانات التالية :

نقوم بوضع رقم الهوية الوطنية للعميل.

نقوم باختيار الجنسية .

نقوم بكتابة الاسم الأول للعميل.

نقوم بكتابة اسم عائلة مقدم الطلب.

نقوم باختيار تقويم المعاملات ( هجري / ميلادي ).

نقوم بكتابة تاريخ ميلاد مقدم الطلب.

نقوم بوضع رقم الجوال الخاص بالعميل.

نقوم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بالعميل.

نقوم بتحديد قيمة الراتب الشهري للعميل.

نقوم بتحديد قيمة الالتزامات الشهرية بالريال.

نقوم بتحديد نوع راتب العميل ( محول أو غير محول ).

نقوم بتحديد المدينة التابع لها.

نقوم بتحديد المنطقة التابع لها.

نقوم بتحديد قطاع عمل مقدم الطلب.

نقوم بتحديد مدة التمويل المرغوبة بالشهور.

نقوم بإدخال رمز التأكيد والإرسال.

ويمكن للعملاء الاستفادة من عروض الشراء بقيمة من 5 إلي 200 ألف ريال بتخفيضات حصرية وتقسيط من بنك الرياض.