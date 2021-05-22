زلزال بقوة 6.7 درجة قرب سواحل فيجى فى المحيط الهادئ

جدة - نرمين السيد - وأشار المركز إلى رصده الهزة الأرضية عند الساعة 22:13 مساء الجمعة بتوقيت UTC.

وأضاف المركز أن بؤرة الزلزال كانت بعمق 10 كيلومترات، وكانت تقع على بعد 348 كلم شرقى مدينة لاباسا على جزيرة فانوا ليفو.

ولم ترد على الفور أى معلومات عن وقوع دمار أو ضحايا أو إصابات.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد سكان دولة فيجى التى تمثل مجموعة من الجزر فى الجزء الغربى من المحيط الهادئ، أكثر من 926 ألف نسمة حسب إحصاءات عام 2018.