بايدن: واشنطن تؤمن لقاحات كورونا لـ 550 ألف جندى فى كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - صرح الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستمنح كوريا الجنوبية لقاحات مضادة لفيروس كورونا تكفى لـ 550 ألف جندى، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتى لمصلحة القوات المسلحة الأمريكية المتمركزة فى كوريا الجنوبية.





وجاء إعلان بايدن عن خطط اللقاحات فى كوريا الجنوبية خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكورى مون جيه إن، إلا أنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل أو الجدول الزمنى المحدد لتنفيذ هذه الخطوة. وبنهاية مايو الجارى، تتوقع حكومة الولايات المتحدة تأمين جرعات كافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع سكانها، والبالغ عددهم 330 مليون نسمة.

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