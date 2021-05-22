رغم تراجع الإصابات.. الهند تقترب من 300 ألف وفاة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - اقترب حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى الهند من حاجز الـ300 ألف حالة، بعدما سجلت البلاد أكثر من 4 آلاف حالة وفاة لليوم الثانى على التوالى، اليوم السبت، بينما واصلت الإصابات اليومية انخفاضها.





ووفقًا لوزارة الصحة الهندية، أحصت الهند 4.194 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالى الوفيات إلى 295.525 وفاة منذ بداية الجائحة، لتحتل الهند المركز الثانى عالميًا بعد الولايات المتحدة من حيث أعداد الوفيات، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى". فيما تراجعت أعداد الإصابات، إذ سجلت البلاد 257.299 حالة فى يوم واحد، فى تراجع عن الأرقام المسجلة قبل أسبوعين، والتى وصلت إلى 400 ألف إصابة يوميًا، ما يرفع إجمالى الحالات الإيجابية فى الهند إلى 26.2 مليون إصابة. وأجرت السلطات الصحية فى الهند نحو 2.06 مليون فحص "بى سى آر"، للكشف عن إصابات فيروس كورونا بين مواطنيها، وهو عدد غير مسبوق فى 24 ساعة، ليصبح عدد الفحوصات التى أجريت فى الهند 324 مليون اختبار.

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