ألمانيا تصنف بريطانيا كمنطقة خطرة لنقل السلالة الهندية من كورونا

وبحسب الإعلان الصادر عن معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض، قال متحدث باسم وزير الصحة الألمانى ينس شبان، أمس الجمعة: "هذه الخطوة صعبة بالنسبة لبريطانيا، لكنها ضرورية لمنع الانتشار السريع للسلالة الهندية فى ألمانيا".
وأضاف شبان: "إذا أردنا الاستمرار فى خفض أعداد المصابين، يجب أن نمنع السلالات المتحورة من الفيروس من تعريض التطورات الإيجابية للخطر".
وتابع: "سنكون مسلحين ضد هذا النوع من الخطر فقط عندما يتم تطعيم المزيد من الناس".
وبحسب القرار الألمانى، ستدخل قيود كبيرة على السفر إلى حيز التنفيذ، غداً الأحد، إذ لن تتمكن شركات الطيران والسكك الحديدية والحافلات إلا من جلب مواطنين ألمان أو مقيمين إلى البلاد.
كما سيتعين على الوافدين إلى ألمانيا قضاء أسبوعين فى الحجر الصحى، مع عدم وجود تخفيض محتمل حتى لو كانت نتيجة اختبارهم سلبية للفيروس.
وكانت بريطانيا أول دولة أوروبية يتم تحديدها كمنطقة تشهد انتشارا للسلالات المتغيرة من فيروس كورونا، وهى الفئة الأكثر خطورة فى ألمانيا، لبعض الوقت. وتنطبق هذه الفئة حاليًا على 11 دولة فى آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.
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