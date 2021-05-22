المجلس العسكري فى ميانمار: الزعيمة السابقة بصحة جيدة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس المجلس العسكرى فى ميانمار، مين أونج هلاينج، اليوم السبت، إن الزعيمة السابقة للبلاد أونغ سان سو تشى، والتى أطاح بها الجيش، تتمتع بصحة جيدة، مؤكدًا أنها ستمثل أمام المحكمة فى الأيام المقبلة، حسبما جاء فى مقابلة نشرت على الإنترنت.





وحسبما نقلت "رويترز"، قال رئيس المجلس العسكرى البورمى عبر رابط فيديو مع قناة "فينيكس" التلفزيونية التى تبث من هونج كونج باللغة الصينية، إن "أونغ سان سو تشى بصحة جيدة، إنها فى منزلها وبصحة جيدة، ستمثل أمام المحكمة فى غضون أيام قليلة". وتأتى تصريحات رئيس المجلس العسكرى لميانمار فى أول حديث يدلى به هلاينج منذ الإطاحة بالزعيمة المنتخبة سو تشى، فى انقلاب وقع مطلع فبراير الماضى.

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