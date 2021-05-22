قتيل و4 مصابين بعملية طعن في أمستردام

لقي شخص حتفه وأصيب 4 آخرون بجراح جراء هجوم بسكين وقع ليلة السبت في العاصمة الهولندية أمستردام.
وذكرت الشرطة الهولندية في بيان لها، أن شخصا نفذ هجمات عشوائية بسكين على المارة في منطقة "دي بييب"، ما أدى إلى سقوط قتيل في مكان الحادث، بينما تم نقل 4 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وألقت الشرطة القبض على المعتدي، وهو رجل في الـ29 من العمر من سكان أمستردام.
وقالت الشرطة إنه ليس ثمة أدلة مباشرة على وجود دوافع أرهابية وراء الجريمة، لكن التحقيقات مستمرة وكافة الفرضيات قيد الدراسة.
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