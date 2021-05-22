وزير الخارجية الأمريكي بلينكن يزور إسرائيل ورام الله يومي الأربعاء والخميس

نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع، اليوم السبت، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والسلطة الفلسطينية في رام الله يومي الأربعاء والخميس في إطار جهود واشنطن لترسيخ التهدئة في غزة.
ولم ينشر المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون والفلسطينيون البرنامج الكامل لزيارة بلينكن. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت عن زيارته يوم الخميس قائلة إنه “سيناقش جهود الإعمار والعمل معا لبناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين”.
وقال المصدر إن زيارة بلينكن للشرق الأوسط ستشمل مصر، التي توسطت في التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وكذلك الأردن.
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