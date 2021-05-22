هيئة الاتصالات توضح النصائح والإرشادات اللازمة قبل السفر إلى خارج السعودية

حيث قد قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدعوة كل من المسافرين إلى التواصل مع مقدم الخدمة وهذا قبل قيامهم بالسفر إلى خارج المملكة العربية السعودية وهذا من أجل التعرف على الخدمات وكذلك الباقات المتعلقة بالتجوال الدولي وأختيار ما يناسبهم منها، كما إن هذا من ضمن مجموعة متكونة من النصائح والإرشادات التي قامت بتوجيهها إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بحيث توجهها إلى المسافرين وهذا قبل مغادرتهم المملكة العربية السعودية بحيث أن يكون هذا بالتزامن مع صدور الموافقة الخاصة برفع القيود عن سفر المواطنين إلى خارج المملكة ومن ثم العودة إليها وكذلك فتح كل من المنافذ البرية والبحرية وكذلك الجوية.

تقليل الاستهلاك من البيانات :-

بحيث قد قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتقديم النصح إلى المسافرين وهذه النصيحة كانت تتمثل فيالتالي :-

تفعيل الآليات التي تساهم في تقليل استهلاك البيانات. إيقاف التحديث التلقائي لدى جميع التطبيقات. إيقاف تحميل الصور ومقاطع الفيديو بشكل تلقائي في التطبيقات اللى يُسمح لها هذه الخاصية.

كما قامت الهيئة بالتأكيد على أهمية الإطلاع على جميع المعلومات التي قد تكون مفيدة لدى المستخدم أثناء سفره ومن بين هذه المعلومات هي :-

أسعار خدمة التجوال الدولي.

وكذلك أسعار الخدمة لدى كل مشغل دولي.

وكذلك دراسة خيار اقتناء شريحة تكون تابعة لدى المشغل الدولي من أجل استخدامها أثناء التنقل.

معلومات حول التجوال الدولي :-

وقد قام هيئة الاتصالات بالتنويه عن ضرورة أن يكون المسافر على علم بجميع الحقوق المتعلقة بالتجوال الدولي ومن ضمنهم الخدمات التي لا تكون خاضعة للحد الائتماني أثناء التجوال الدولي ومن هذه الخدمات هي أجور المكالمات الصوتية والرسائل النصية والكثير من الحقوق الأخرى، كما إنها أشارت إلى وجوب إشعار المستخدم في مجموعة من المعلومات في حالة اتصاله بشبكات الاتصالات التي تكون متنقلة أثناء التجوال الدولي من خلال رسائل نصية قصيرة مجانية باللغة اللى يرغب بالكتابة بها كما إن من ضمن هذه الخدمات أسعار الاستلام وكذلك إجراء المكالمات والرسائل النصية سواء إن كانت للمستخدم التابع للمقدم على الخدمة في المملكة العربية السعودية أو في بلد التي يقوم بالتجوال بها وهذا بالإضافة إلى أسعار استخدام الإنترنت ووسائل الاتصال بمقدم الخدمة أثناء التجوال.