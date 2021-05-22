عاجل.. مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين فى إطلاق نار بمدينة مينيابوليس

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة المحلية إنها سيطرت على الوضع فى مدينة مينيابوليس، التى شهدت العديد من الحوادث العنصرية ضد السود خلال الأشهر الماضية، بدأت بمقتل جورج فلويد، ذى الأصول الإفريقية، على يد ضابط شرطة أبيض، ثم تكررت حوادث مشابهة.

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