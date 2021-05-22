أمريكا تخطط لمعاقبة مسؤولى إثيوبيا بقيود التأشيرات ووقف المساعدات

جدة - نرمين السيد - قال مسؤولون أمريكيون، إن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لفرض قيود على تأشيرات مسؤولين فى إثيوبيا وإريتريا، لتورطهم فى ارتكاب جرائم إنسانية فى الصراع بإقليم تيجراى، حسبما نقلت مجلة "فورين بوليسى".





وبحسب المجلة الأمريكية، تشير حملة القيود المرتقبة إلى نقطة تحول محتملة فى العلاقات الأمريكية الإثيوبية، لافتة إلى استياء واشنطن من فشل الحكومة الإثيوبية فى معالجة المخاوف الدولية إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية فى إقليم تيجراى الذى شنت الحكومة الإثيوبية حربًا عرقية ضد سكانه فى شمال البلاد.

كما أكدت "فورين بوليسى"، أن إدارة بايدن تخطط لوقف المساعدات الأمنية لإثيوبيا، إضافة لاستهداف برامج البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى أديس أبابا، علاوة على إمكانية فرض عقوبات أمريكية على مسؤولين إثيوبيين وإريتريين لتورطهم فى انتهاكات ضد الإنسانية بإقليم تيجراى.

وقبل أسبوعين، كان رئيس الكنيسة الأرثوذكسية فى إثيوبيا اتهم حكومة أبى أحمد، المنتمى لعرقية الأورومو، بالسعى لتدمير إقليم تيجراى، الذى حكم البلاد لثلاث عقود ماضية.

وفى أول ظهور له منذ 6 أشهر، قال رئيس الكنيسة الأرثوذكسية فى إثيوبيا، إن حكومة أبى أحمد ترتكب مجازر فى تيجراى.

ومن جانبه، وصف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، الوضع فى تيجراى بأنه مروع للغاية، لافتًا إلى أنه على الرغم من تحسن قدرة الوصول للمساعدات فى الإقليم، إلا أن استمرار القتال فى بعض الأماكن يعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق.