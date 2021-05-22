بلينكن يزور إسرائيل والضفة الغربية الأربعاء والخميس

ووفقًا لوكالة "رويترز"، كانت الخارجية الأمريكية أعلنت عن زيارة بلينكن المرتقبة، أول أمس الخميس، قائلة إنه "سيناقش جهود الإعمار والعمل معا لبناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين".
وبحسب الوكالة، قال المصدر، إن زيارة بلينكن للشرق الأوسط ستشمل مصر، التى توسطت فى التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقيادة حماس فى غزة، وكذلك الأردن.
ولم ينشر المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون والفلسطينيون البرنامج الكامل لزيارة بلينكن المرتقبة.
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