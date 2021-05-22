رابط الاستعلام عن رقم القيد الانتخابي الكويت وزارة الداخلية

يبحث الكثيرون عن كيفية معرفة رقم القيد الانتخابي في الكويت، حيث انطلقت في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت الموافق 22/5/2021، الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة الكويتي، وذلك عن الدائرة الانتخابية الخامسة، من الفصل التشريعي السدس عشر، حيث يتنافس على عضوية المجلس عن تلك الدائرة، خمسة عشر مرشحًا، منهم أربعة عشر رجلًا، وامرأة واحدة، من ناحية أخري فإن الذين يحق لهم التصويت في تلك الانتخابات التكميلية كان قد بلغ عددهم 166222 ناخبًا وناخبة.

معرفة رقم القيد الانتخابى

عمدت وزارة الداخلية للتسهيل على المواطنين من أجل تلك الانتخابات في الحصول على رقم القيد الانتخابي، وذلك من خلال الاستعلام عبر الموقع إلكترونيي، والذي أطلقته الوزارة خصيصًا بهذا الشأن، حيث يعمل ذلك أيضًا على توفير الوقت والجهد، كما أنه يأتي من خلال حرص الوزارة على عدم التزاحم والاختلاط بسبب الفيروس المستجد، ومنعاً للعدوي، أما عن خطوات الاستعلام عن القيد الانتخابي عبر موقع وزارة الداخلية فإنها تشمل الاتي:

يتم أولاً الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الكويتية الموقع الرسمي.

في أعلي واجهة الصفحة يمكن العمل على اختيار الخِدْمَات الإلكترونية.

يتم الضغط على الإدارة العامة للشئون القانونية، ثم يتم اختيار إدارة شئون الانتخابات.

بعد ذلك يتم القيام بكتابة الرَّقْم المدني في الخانة المناسبة له.

في النهاية يتم الضغط على أيقونة الاستعلام ، لتظهر من خلالها البيانات الانتخابية المتعلقة بالمواطن، وعن مقره الانتخابي، الذي سوف يدلي فيه بصوته، وذلك لاختيار مرشحه.

معرفة مكان التصويت الكويت

قد يتساءل الجميع ما هو القيد الانتخابي، وما هي أهميته، ومن المهم أن نعرف أن القيد الانتخابي هو الرقم الخاص بالمواطن، والذي يمكن من خلاله القيام بالتصويت، في أي انتخابات تجري داخل البلاد، والتي منها بالطبع انتخابات مجلس الأمة الكويتي، ومن الشروط الواجب توافرها للتسجيل في القيد الانتخابي داخل دولة الكويت ما يلي:

ألا يقل عمر مقدم الطلب عن عشرين عامًا ميلاديه.

أن يكون المتقدم بطلب القيد من مواليد سنة 2000 ميلاديه.

أن يكون المتقدم للقيد من أبناء دولة الكويت، وذلك وفقًا للقانون.

والتقدم بالأوراق والوثائق التي تطلب منه، حيث يجب أن يتم تقديم أصل شهادة الميلاد، وكذلك صورة ضوئية منها، وأيضًا أصل البطاقة المدنية وصورة منها.