أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة العميد علي السميري

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أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة العميد علي السميري

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومؤاساة في وفاة العميد علي درهم السميري . أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة العميد علي السميريبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومؤاساة في وفاة العميد علي درهم السميري . واشاد الأمين العام بمناقب الفقيد العميد / علي درهم السميري عضو اللجنة الدائمة الرئيسية رئيس لجنة الشؤؤن الاجتماعية بالمجلس المحلي بمحافظة اب بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء والإخلاص في خدمة الوطن والمجتمع والدفاع عن الثوابت الوطنية الثوره والجمهورية والوحده والحريه والعدالة والديمقراطية والإصلاح بين الناس وحل قضاياهم ومشاكلهم وتقديم الخدمات لهم. وفي البرقية التي بعثها إلى الاخ /عبدالحكيم علي درهم السميري واخوانه وكافة ال السميري بالدائرة (106) مديرية السبره محافظة اب عبر الأمين العام عن أحر تعازيه وعميق مؤاساته بهذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله و إنا إليه راجعون.

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