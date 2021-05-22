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أخبار اليمن : الرهوي يهنىء رئيس المؤتمر بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية

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المؤتمر نت - الرهوي يهنىء رئيس المؤتمر بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية
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المؤتمر نت - بعث عضو اللجنة العامة- عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي برقية تهنئة للشيخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام،

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دوت الخليج -
الرهوي يهنىء رئيس المؤتمر بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية
بعث عضو اللجنة العامة- عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي برقية تهنئة للشيخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، ومن خلاله لقيادات وقواعد وأنصار المؤتمر، والشعب اليمني وأبطال الجيش واللجان الشعبية، بمناسبة العيد الوطني الحادي والثلاثين للجمهورية اليمنية
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وقال الرهوي إن الثاني والعشرين من مايو 1990 جاء ثمرة مراحل طويلة من الكفاح، وتتويجا للكثير من التضحيات، ومثّل المنجز الأكبر الذي منح الجماهير العربية - من الخليج إلى المحيط- بارقة أمل في إنهاء واقع الانقسام والتشظي، وتدشين عهد تتوحد فيه الهمم والطاقات من أجل الانتصار لقضايا الأمة.

ونوه الرهوي بدور المؤتمر الشعبي العام في تحقيق الحلم الوحدوي، وفي الدفاع عنه، والتمسك بوحدة الهدف والمصير، والمحافظة على تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان والاحتلال والحصار، والتصدي لمشاريع التقسيم الممولة من الخارج.

وبارك عضو اللجنة العامة- عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي، انتصار إرادة الشعب الفلسطيني على غطرسة الكيان الصهيوني، وعدوانه الوحشي على غزة، وممارساته العنصرية في القدس والضفة الغربية وكل الأراضي المحتلة. وأشاد ببسالة المقاومة ونجاحها في فرض معادلة جديدة أسقطت صفقة القرن ومزاعم دول التطبيع، مشيرا إلى أن وحدة الفصائل وتناغمها مع موقف وتطلعات الشارع كان العامل الأبرز في تحقيق الانتصار، وهو ما يجب أن يلهم القوى العربية عموما واليمنية بصورة خاصة لقهر التحديات وإفشال كل المؤامرات.

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