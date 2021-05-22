العراق يرحب بوقف إطلاق النار على الفلسطينيين وتشيد بالجهود المصرية

جدة - نرمين السيد - رحبت الحكومة العراقيّة فى بيان رسمى صادر عن وزارة خارجيتها، اليوم السبت، بالتوصل إلى إتفاق وقف إطلاق النار والهجمات على المواطنين الفلسطينيين، قائلة: "نشيد بالمساعى العربية والدولية لتحقيق ذلك، لا سيما المساعى التى قدمتها جمهورية مصر العربية".





وأضاف البيان، أنَّ المواقف الشجاعة للشعب الفلسطينى وهو يدافعُ عن أرضه ومقدساته، كانت ولاتزال عنوان تضامننا ووقوفنا المبدئى تجاه القضية الفلسطينية. وشدد البيان على ضرورة التوصل لحل عادل وشامل لهذه القضية المحورية، مضيفًا: "نترحم على أرواح الشهداء الذين قضوا فى هذه المسيرة، وندعو للجرحى بالشفاء العاجل".

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