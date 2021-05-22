عاجل.. إصابة 3 أشخاص فى انفجار بمصفاة نفط إيرانية جنوب الأحواز

جدة - نرمين السيد - وتشهد إيران سلسلة واسعة من الحرائق والانفجارات فى العديد من المنشآت الحيوية، كان آخرها اشتعال النيران عند مدخل مدينة بوشهر، التى تضم محطة بوشهر الإيرانية، يوم الجمعة 7 مايو الجارى.

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