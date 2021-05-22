مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار بـ مينيابوليس الأمريكية

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 8 آخرين، اليوم السبت، في حادث إطلاق نار شمال ولاية مينيابوليس الأمريكية.

وقالت شرطة مينيابوليس، إن حادث إطلاق نار في الحي 300 بوسط مدينة مينيابوليس أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين ، أحدهم في حالة خطيرة وتم السيطرة علي الوضع.

وذكرت شرطة مينيابوليس في وقت لاحق أن إطلاق النار أسقط عشرة ضحايا بين قتيل وجريح 7 أشخاص منهم إصابتهم متوسطة وشخص واحد إصابته خطيرة ، وتوفي شخصان.

واوضحت الشرطة إن الـ10 ضحايا 5 رجال و5 نساء والشخصان اللذان قتلي بالرصاص هم من الذكور ، وكذلك الشخص المصاب بجروح خطيرة.

وانتشرت قوات شرطة مينيابوليس في مكان الحادث مطالبة الجمهور بمغادرة المنطقة فوراً.