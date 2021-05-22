مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار بـ مينيابوليس الأمريكية

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 8 آخرين، اليوم السبت، في حادث إطلاق نار شمال ولاية مينيابوليس الأمريكية.
وقالت شرطة مينيابوليس، إن حادث إطلاق نار في الحي 300 بوسط مدينة مينيابوليس أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين ، أحدهم في حالة خطيرة وتم السيطرة علي الوضع.
وذكرت شرطة مينيابوليس في وقت لاحق أن إطلاق النار أسقط عشرة ضحايا بين قتيل وجريح 7 أشخاص منهم إصابتهم متوسطة وشخص واحد إصابته خطيرة ، وتوفي شخصان.
واوضحت الشرطة إن الـ10 ضحايا 5 رجال و5 نساء والشخصان اللذان قتلي بالرصاص هم من الذكور ، وكذلك الشخص المصاب بجروح خطيرة.
وانتشرت قوات شرطة مينيابوليس في مكان الحادث مطالبة الجمهور بمغادرة المنطقة فوراً.
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