قائمة الدول الممنوعة من دخول السعودية والسفر إليها

أعلنت السلطات السعودية، العديد من الإجراءات والتدابير الوقائية في آطار سعيها لحماية المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد والسيطرة عليه والعمل علي مكافحته، حيث أعلنت السلطات رفع حظر السفر السعوديين إلي الخارج بشروط معينة باستثناء 13 دولة انتشرت فيها عدوي كورونا بشكل كبير، وسمحت السلطات بدءا من السابع عشر من مايو الجاري بإعادة حركة الطيران وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية وذلك وفقا لبعض الشروط، وحظرت السلطات القدوم من 20 دولة بشكل مؤقت.

ونتعرف في التقرير التالي علي قائمة الدول الممنوعة من دخول السعودية وكذلك الدولة الممنوع سفر السعوديين إليها وكذلك الدول المصرح السفر إليها وشروط السفر خارج السعودية والفئات المسموح لها بالسفر وكذلك أسباب المنع من السفر وغيرها من المعلومات المتعلقة.

الدول الممنوعة من دخول السعودية 2021

قررت السلطات السعودية رفع حظر السفر في السابع عشر من الشهر الجاري ووضعت بعض الشروط والبنود التي تسعي من خلالها المحافظة علي صحة المواطنين والمقيمين علي أرضها، حيث تشكل منع مواطني 20 دولة من دخول المملكة وذلك بعد تفشي وباء كورونا فيها.

وجاءت قائمة الدول المحظورة من دخول أراضي المملكة علي النحو التالي: ” الأرجنتين، إيرلندا، إندونسيا، مصر، الأرجنتين، الإمارات، البرتغال، البرازيل، المملكة المتحدة، باكستان، ألمانيا، إيطاليا، لبنان، بريطانيا، سويسرا، السويد، جنوب أفريقيا، تركيا، الهند، اليابان”.

وبدأ تعليق دخول الأراضي السعودية بدءا من الثاني من شهر فبراير الماضي وذلك لمنع تفشي كورونا ويحذر دخول أي فرد مر علي هذه الدول قبل الوصول إلي المملكة بفترة 14 يوما.

الدول الممنوع سفر السعوديين إليها

وحددت السلطات السعودية، قائمة الدول الممنوع السفر إليها بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا فيها وذلك للحفاظ علي سلامة المواطنين السعوديين وللحد من تفشي العدوي والتراكمي وجاءت القائمة علي النحو:” اليمن، تركيا، أرمنيا، إيرلندا، لبنان، سوريا، ليبيا، الصومال، الكونغو، أفغانستان، الهند، روسيا البيضاء، فنزويلا”.

ويشمل القرارأي دولة لم تسيطر علي جائحة كورونا أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس وهناك بعض الدول يسمح بالسفر إليها بشروط معينة مثل مصر.

الدول المصرح السفر من السعودية إليها

أما بالنسبة لقائمة الدول المصرح بسفر السعوديين إليها تحت شروط معينة جاء قائمتها علي النحو التالي: ” الولايات المتحدة، الصين، الإمارات العربية، المملكة المتحدة، البحرين، قطر، المالديف، لبنان، فرنسا، الكويت، المغرب، أثيوبيا، تركيا، ماليزيا، إيطاليا، ألمانيا، سويسرا، العراق، هولندا، أسبانيا”.

شروط السفر خارج السعودية

وضعت السلطات السعودية، عدد من الشروط الخاصة الخاص بالسماح بالسفر إليها والتي جاءت علي النحو التالي:

ضروة استخراج التصاريح الأمنية الخاصة بالسفر إلي للدولة والتحقق من أهلية السفر لهذه الدول. استخراج شهادة الفحص الطبي من أحد المراكز الطبية المعتمدة في المملكة. التعرف علي التحديث المباشر والأخير الخاص بتحديثات السفر وإجراءات الوقاية من كورونا.

الفئات المسموح لها السفر خارج السعودية

ويسمح لبعض الفئات السفر خارج المملكة العربية السعودية والتي جاءت علي النحو التالي:

الأفراد الذين تلقوا جرعتين من لقاح كورونا أو الأشخاص الذين حصلوا علي جرعة واحدة ويجب أن يمر عليهم 14 يوما.

المواطنون المتعافون من كورونا بشرط أن يكون مر علي التعافي ستة أشهر.

يسمح للمواطنين الذين يقل عمرهم عن 18 عاما بالسفر بشرط تقديم بوليصة تأمين وتكون معتمدة من البنك المركزي السعودي.

أسباب المنع من السفر في السعودية

أعلنت السلطات السعودية أن قرار المنع من السفر وتعليق الطيران جاء لعدة أسباب من أهمها ما يلي: