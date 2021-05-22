الجزائر تمدد الحجر الصحي في 19 ولاية لمدة شهر
أعلنت رئاسة الوزراء في الجزائر اليوم الخميس تمديد إجراءات الحجر الصحي الجزئي لمدة شهر للحد من انتشار كورونا.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن الحجر يسري من بعد غد السبت بداية من منتصف الليل حتى الرابعة صباحا من اليوم التالي، مشيرة إلى أن الحجر الصحي يشمل 19 ولاية من أصل 58.
وأشارت إلى أنه يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدة أو مكانا أو حيا أو أكثر يشهد بؤرا للعدوى.
(وكالات)
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