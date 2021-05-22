إجمالي إصابات «كورونا» 166.4 مليون

إجمالي إصابات «كورونا» 166.4 مليونارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على مستوى العالم، إلى 166486814 حالة، كما وصلت الوفيات إلى 3457853 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس، 147243601 حالة.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، امس، إن البر الرئيسي الصيني سجل ، أمس الجمعة، في مقاطعة قوانجدونج جنوب البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وسجلت السلطات الصينية، 9 حالات إصابة جديدة وافدة في البر الرئيسي، فيما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بالفيروس، يوم الجمعة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ«كورونا» في دول أمريكا اللاتينية والكاريبي أكثر من مليون، في ثاني مناطق العالم تضررا من الفيروس بعد أوروبا، فيما شهدت الإصابات بـ«كورونا» في المنطقة زيادة بلغت نحو 10% خلال أسبوع.

ووفقا لتعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، يوم الجمعة، سجلت المنطقة 1001404 حالة وفاة في المنطقة، وتوزع نحو 90% من الوفيات المسجلة في المنطقة بين 5 دول: البرازيل 446309 وفاة والمكسيك 221080 حالة وفاة وكولومبيا 83233 حالة وفاة والأرجنتين 73391 حالة والبيرو 67253 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وسجلت البرازيل أكبر عدد من الوفيات في أمريكا اللاتينية، تليها المكسيك فالأرجنتين، ثم كولومبيا والبيرو. وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الجمعة، تسجيل 76855 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس و2215 وفاة أخرى بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، لتقترب إجمالي الإصابات بالفيروس من 16 مليون حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 446309 حالة.

