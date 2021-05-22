العراق: مقتل شخصين فى تبادل لإطلاق النار بمحافظة البصرة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "رووداو" الكردية، أوضح المصدر العراقى أن "شخصين يستقلان سيارة نوع بيكب، وبعد تبادل إطلاق نار مع اشخاص بسيارة أخرى، قتلا فى سوق الجنينه وسط البصرة".

وكانت قيادة عمليات البصرة وجهت فى وقت سابق القوات الأمنية إلى ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، والعمل على الابتعاد عن التهديد والوعيد، إذ كانت البصرة مسرحًا لعمليات الاغتيال الذى طال عددًا من النشطاء خلال الفترة الماضية، ومن بينهم أسامة تحسين وريهام يعقوب.

كما تشهد البصرة نزاعات عشائرية بين الحين والآخر، ما يتسبب فى سقوط العديد من الضحايا، رغم تأكيد السلطات عزمها السيطرة على هذه الظاهرة.