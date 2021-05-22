مسؤول فلسطينى: إسرائيل دمرت 15 مصنعًا فى غزة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الاقتصاد الوطنى الفلسطينى خالد العسيلى، إن "العدوان الإسرائيلى على القطاع دمر 15 مصنعاً فى المنطقة الصناعية فى قطاع غزة"، لافتًا إلى أن الخسائر الأولية تقدر بملايين الدولارات.





وفى حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، أضاف العسيلى، أن المصانع المستهدفة فى غزة لا علاقة لها بأى عمل عسكرى، وتختص بتصنيع منتجات مختلفة يتم تصديرها إلى الخارج، حسبما نقلت وكالة المعلومات الفلسطينية "وفا". كما نوه العسيلى إلى أن حصر الأضرار والخسائر بصورة نهائية تحتاج الكثير من الوقت.

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