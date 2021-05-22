عاجل.. اندلاع حريق فى مرفأ بيروت

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "العربية"، أكدت مصادر أمنية لبنانية، أن الحريق اندلع بأرض خالية فى حرم مرفأ بيروت، لافتين إلى استمرار التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

كما أكدت المصادر الأمنية وقوع إصابات جراء الحادث، لافتين إلى أن فرق الدفاع المدنى تواصل العمل لإطفاء الحريق، دون ورود معلومات عن أسبابه حتى الآن.