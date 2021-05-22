تعيين وزيرة الدفاع اللبنانية وزيرة للخارجية بالوكالة

دوت الخليج :- بعد طلب وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، من الرئيس اللبناني اعفائه من منصبه، بعد الضجة التي أثارها تصريحه حول دول الخليج، تم تعيين وزيرة الدفاع زينة عكر، وزيرة للخارجية بالوكالة.

تعيين وزيرة الدفاع اللبنانية وزيرة للخارجية بالوكالةوزير الخارجية اللبناني يطلب من الرئيس عون إعفاءه من مسؤولياته الوزارية بعد تصريحاته حول دول الخليج

وبحسب المعلومات، أبلغت زينة عكر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، قبولها تولي وزارة الخارجية بالوكالة.

وفي وقت لاحق، وقع دياب مرسوما بتكليف وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر للقيام بمهام وزيرة الخارجية بالوكالة، وأرسله إلى قصر بعبدا.

وكان وهبة سلم اليوم الأربعاء، الرئيس عون، كتابا بطلب اعفائه من مسؤولياته الوزارية، بعد تصريحاته المسيئة لدول الخليج، التي أثارت ضجة واسعة في لبنان ودول الخليج. وقد تم استدعاء السفراء اللبنانيين في كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين، بسبب تصريحات وهبة التي قال فيها أن "دول المحبة والصداقة والأخوة، أوصلوا لنا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وزرعوه في سهول نينوى والأنبار وتدمر".

كما طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهبة بإصدار اعتذار رسمي لها بسبب "الإساءات غير المقبولة" خلال تصريحاته الأخيرة.

المصدر: "ليبانون ديبايت" + RT