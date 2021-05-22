عاجل.. الحريرى يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية ويتهم عون بعرقلة مهمته

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وسائل إعلام لبنانية، قال الحريرى: "فى الحقيقة نحن أمام رئيس جمهورية يقول للنواب سميتم رئيسًا لتشكيل الحكومة وأنا لا أريده (تفضلوا خلصونى منه)"، متهمًا الرئيس اللبنانى بأنه أراد التخلص منه قبل التوصل لتشكيل الحكومة.

وأضاف الحريرى، أنه "طوال 7 اشهر، نضع الرئيس المكلف امام معادلة مستحيلة: إما أن تشكل الحكومة كما يريدها فريق رئيس الجمهورية السياسى، منتحلاً ارادة فخامته وزاعمًا أن لا مطلب له، وإما لا حكومة".

كما اتهم الحريرى الرئيس اللبنانى عون بأنه أجل الاستشارات النيابية الملزمة، على أمل أن يمنع النواب من تسمية سعد الحريرى رئيسا للحكومة، قائلاً إنه "عندما لم يعد فى يده حيلة، خاطب النواب مباشرة على الهواء، قبل الاستشارات الملزمة بيوم واحد، وناشدهم الا يسموا سعد الحريرى".

وتابع الحريرى: "لن أشكل إلا حكومة اختصاصيين غير حزبيين"، مؤكدًا أن ذلك "يشكل شرطًا مسبقًا لأى دعم خارجى، والمفصلة فى خارطة الطريق التى باتت معروفة باسم المبادرة الفرنسية".

كما شدد الحريرى على أنه "لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس، ولا كما يريدها أى فريق سياسى بعينه، ولن أشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذى يتهدد اللبنانيين فى أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم".