بدء فعاليات عام مصر – روسيا الإنسانى أونلاين

وشهد مسرح تشايكوفسكى كلمة نائب وزير الثقافة فى روسيا، ألا مانيلوفا، وقرأتها نيابة عنها ماريا سفيشنيكوفا، نائب رئيس ادارة العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة الروسية، وقالت: "إنه لأول مرة فى تاريخ العلاقات المصرية - الروسية يتم تنظيم عام التعاون الإنسانى بين البلدين، والذى يعنى التعاون فى كافة المجالات، والذى لا شك أنه سيساهم فى تعميق العلاقات بين البلدين واكسابها حراكًا ايجابيًا، والتعرف على ثقافة بلدينا بصورة أعمق".
وقامت فرقة "خوخلوما" للألات التراثية التى لا نظير لها فى العالم بالعزف على الالات الوترية والتراثية بإداء مبهر عبر عن التراث الشرقى فى الثقافة الروسية، وقدمت الفنانة الشهيرة بـالحنجرة الذهبية، تشيلتيس تاناجاشيفا، مجموعة من الأغانى الشعبية، المعبرة عن الطبيعة الساحرة فى محافظة كيميروفسكى.
كما قدمت فرقة "موسكوفسكى" للفنون الشعبية عرضًا مبهرًا للرقصات الشعبية الروسية، التى تعتمد على الأداء الحركى والتعبيرى بالزى الشعبى الروسى المعروف بالوانه المبهجة. والتزامًا بقرار مجلس الوزراء، كان أقيم الاحتفال بدون جمهور وقام التليفزيون المصرى بتسجيل الاحتفالية على أن يتم إذاعتها لاحقًا.
ومن جانبه أشار أليكسى تيفانيان، مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر، أن هذه الاحتفالية بداية عام مصر – روسيا، كما التقى وفد من وزارة الثقافة الروسية بعدد من القيادات فى وزارتى التعليم العالى والثقافة المصرية، فى اطار التحضير لفعاليات عام مصر – روسيا، حيث جاء اللقائين فى إطار من التفاهم التام بين الجانبين.
وقدم تيفانيان الشكر للتليفزيون المصرى، الذى قام بتسجيل الاحتفالية، لاذاعتها للجمهور الذى لم يستطع الحضور بسبب الإجراءات الاحترازية.
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