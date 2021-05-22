فيديو.. العسومى: البرلمان العربى فى انعقاد دائم من أجل دعم فلسطين

جدة - نرمين السيد - عقدت هيئة مكتب البرلمان العربى، اجتماعها اليوم السبت، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى وأعضاء هيئة المكتب، والذى جاء عقب الجلسة الطارئة التى خُصصت لبحث الانتهاكات الإسرائيلية فى فلسطين.





وفى بداية الاجتماع، أعرب رئيس البرلمان العربى عن شكره وتقديره للجهود المصرية المخلصة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية التى أفضت إلى التوصل لهدنة ووقف إطلاق النار والتى تعكس ثبات الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية وسعيها الحثيث من أجل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية؛ وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن، فضلا عن ضرورة استعادة الهدوء داخل القطاع، بما يمهد لإعادة إطلاق مسار المفاوضات بين الجانبين، لتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات المرجعيات الدولية.

ورحب العسومى، بمواقف المملكة العربية السعودية المشرفة والراسخة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية، مثمناً الجهود المقدرة والرائدة التى تقوم بها السعودية من أجل وقف العدوان الغاشم، الذى قامت به قوات الاحتلال مؤخراً ضد أبناء الشعب الفلسطينى، وخاصة الجرائم، التى ارتكبتها فى مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة، والتى أدت إلى استشهاد المئات ووقوع الآلاف من الجرحى، وكذلك جهود المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك الملك عبد الله بن الحسين وأيضا جهود المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وأيضا الجهود التونسية بقيادة الرئيس التونسى قيس سعيد، ومثمناً فى الوقت ذاته كافة الجهود العربية التى أسهمت فى التوصل لتهدئة حقنا لدماء الأشقاء الفلسطينيين وفضلاً عن المساعدات الإنسانية والإغاثية التى تقدمت بها من أجل مساندة ودعم الشعب الفلسطينى المتضرر جراء الانتهاكات الإسرائيلية.

ودعا العسومى، الدول العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، الذى شهد دمارا واسعا على أيدى الاحتلال الإسرائيلى جراء القصف الممنهج الذى خلف وراءه خسائر مادية فادحة، مثمناً فى الوقت ذاته مبادرة مصر بدعم قطاع غزة بـ 500 مليون دولار لإعادة إعمار ما تضرر.

وأكد مكتب البرلمان العربى فى اجتماعه، أنه فى حال انعقاد دائم من أجل متابعة كل مستجدات القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والمحورية ومواصلته للجهود وتكثيفها وتعزيزها من أجل متابعة وتنفيذ مخرجات الاجتماع الطارئ للبرلمان العربى الخاص بفلسطين والمتابعة مع الجهات ذات الصلة من المنظمات الدولية والإقليمية الرسمية وغير الرسمية من أجل التوصل لاتفاق يفضى لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.