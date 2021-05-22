الاحتلال يفرج عن الاسير الاردني المهندس عبد الله الزيتاوي

دوت الخليج - افرجت سلطات الاحتلال الخميس عن الاسير الاردني المهندس عبد الله الزيتاوي بعد اعتقال دام سبع سنوات .
ووفقا لموقع عربي 21 فقد تم اعتقال الزيتاوي أثناء قيامه بزيارة لأقاربه في مدينة نابلس بتهمة دعم المقاومة .
و قال مقرر اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية فادي فرح : " نبارك للمواطن الأردني عبدالله الزيتاوي تحرره من سجون الاحتلال ونسأل الله أن يمنّ بالفرج على بقية الأسرى الأردنيين والفلسطينيين" .
ويقبع في سجون الاحتلال ٢١ أسيراً أردنياً من حملة الجنسية، إضافة إلى ٣٠ مفقوداً يرفض الاحتلال الاعتراف بوجودهم ويدعي عدم وجود سجلات عنهم لديه.
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