الرئيس الفلسطينى يستقبل الوفد المصرى ويشيد بدور مصر فى التهدئة وإعمار غزة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بحث اللقاء المستجدات المتعلقة بالتهدئة فى قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، إضافة إلى مسألة تنسيق الجهود الساعية لإعادة الإعمار فى قطاع غزة، والموضوعات المتعلقة بترتيب البيت الداخلى الفلسطينى.

وبحسب الوكالة، أعرب الرئيس عباس عن شكره للرئيس السيسى، لما تبذله مصر الشقيقة من جهود لتهدئة الأوضاع وإعمار قطاع غزة، والعودة للمسار السياسى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى عن أرض دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما نقل الوفد المصرى تحيات الرئيس السيسى للرئيس وللشعب الفلسطينى، حيث حضر اللقاء عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينى، اللواء ماجد فرج.